Сегодня курс рубля падает на Мосбирже. Юань поднялся на 7 копеек с утра до 13,676 руб.

На внебиржевом рынке курс доллара уже на 99,22 руб.

Вчера рубль показывал разнонаправленную динамику. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 6 коп., до 13,64 руб. На внебиржевом рынке пара USD/RUB укрепилась на 19 коп., до 98,45 руб., а EUR/RUB снизилась на 18 коп., до 104,20 руб.

«Макроэкономический фон в России остается положительным, данные об увеличении профицита торгового баланса за октябрь в годовом выражении могли способствовать покупкам «голубых фишек». Однако неустойчивый рубль вместе со слабой динамикой нефтяных цен препятствует более уверенному развитию восходящего тренда», - сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Цена на нефть марки Brent вчера упала на 1,45%, до 70,84 долларов за баррель, после неоднозначного отчета ОПЕК. Золото подешевело на 0,04%, до 2605,7 долларов за тройскую унцию.

«Курс юаня прогнозируем в диапазоне 13,5–13,8 руб. На внебиржевом рынке доллар США может проторговаться в интервале 97–99 руб., а евро — в пределах 103–105 руб», - сделала эксперт прогноз на сегодня.

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Напомним, вчера курс доллара также рос к рублю.