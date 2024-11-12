Названа причина взлета цен на красную икру в России

Цены на икру взлетели из-за браконьеров, которые перекрыли в Приморском крае реки сетями и мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, злоумышленники перекрыли, в частности, реку Киевку, что протекает в Лазовском районе и впадает в Японское море. Преступники отсекли несколько участков сетями и заблокировали рыбу с тем, чтобы выполнить план по добыче 60 тонн лососёвых и 40 тонн их икры.

Рыбаки и туристы также приходили на реку, но браконьеры угрозами прогоняли их. Люди обратились за помощью в отделение МВД «Партизанский» и Генпрокуратуру РФ. Те обработали обращение и начали проверку. Результатов пока нет, пояснили журналисты.

Красная икра подорожает на 20% к Новому году

В связи с этим, констатировали авторы материала, произошло уменьшение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке и, как следствие, увеличение цены красной рыбы на 20% на российском рынке перед Новым годом.