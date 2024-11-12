Депутат назвал «виновных» в росте цен на сливочное масло

Депутат Госдумы Владимир Плотников назвал рост цен на сливочное масло в России частично «спекулятивным» и заявил, что иногда торговые сети завышают свои наценки. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Ранее «Известия» рассказали со ссылкой на данные Росстата, что сливочное масло в России подорожало почти на восемь процентов с июля и примерно на 18 процентов - с начала года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рост цен связывали с ростом себестоимости производства и увеличением издержек производителей.

«Бывают спекулятивного характера перебои с продуктами, как сейчас со сливочным маслом», - так прокомментировал ситуацию Плотников, первый заместитель главы комитета Думы по аграрным вопросам.

Депутат подчеркнул, что сельскохозяйственная продукция дорожает по объективным причинам, но необходимо следить, чтобы «доходность была соизмеримой от производства до полки магазина».

Плотников добавил, что в конечную стоимость любого продукта входят выросшие тарифы на электричество и топливо, а также повышение зарплат работникам. Однако в некоторых случаях торговые сети «сильно завышают» наценку на сельскохозяйственную продукцию, считает депутат.

Плотников отметил, что рынку удается справиться с балансом цен. Некоторые компании уже пообещали снизить стоимость сливочного масла, подчеркнул он.