Мишустин рассказал о росте ВВП России

Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное произошло, несмотря на беспрецедентное давление в этом году. В ряде случаев по динамике рост ВВП России значительно превзошел тех, кто вводил санкционные меры против Москвы, добавил Мишустин.

Он отметил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.

5 ноября в Минфине сообщили, что дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре составят порядка 105,1 млрд рублей. Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет примерно две трети. Ожидается, что в следующем году это значение снизится до 27%, а в 2027-м упадет до 23%.

Доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях России. При падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи приток валюты в РФ сократится, что негативно отразится на рубле.