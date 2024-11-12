В Раде заявили о процветающем на Украине черном рынке

Черный рынок процветает на Украине, в связи с этим бюджет недополучает как минимум $2,4 млрд каждый месяц.

Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

"Мы теряем как минимум 100 миллиардов гривен (около $2,4 млрд - прим. ТАСС) каждый месяц на разных теневых схемах и на черном рынке, который, к сожалению, процветает на Украине", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По ее словам, потери связаны с уклонением от налогов, контрабандой и многими другими серыми схемами. Она подчеркнула, что до того, как стать депутатом, занималась антикоррупционными расследованиями, поэтому знакома с ситуацией в разных сферах, в том числе на таможне и в налоговой.

В середине октября глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев признавал, что теневой сектор может составлять до половины экономики Украины, а в некоторых отраслях - до 60-70%.

По итогам сентября госдолг Украины достиг рекордной отметки $155,56 млрд. В Киеве неоднократно заявляли, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в размере 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.

В октябре Рада проголосовала за закон о повышении налогов на Украине. Документ вызвал много критики из-за значительного увеличения налоговой нагрузки на рядовых граждан и на физлиц-предпринимателей, которые составляют основу малого бизнеса в стране. При этом коррупция на Украине продолжает процветать на всех уровнях.