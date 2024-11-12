Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС

Введение Соединенными Штатами повышенных тарифов на товары из ЕС будет большой ошибкой и ударит по американским компаниям в Европе.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RFI.

"Европейский союз - крупнейший торговый партнер США. Вот почему для Соединенных Штатов было бы большой ошибкой применять неизбирательные и масштабные тарифы в отношении Европы. Это серьезно ударит по очень многим американским компаниям, которые сейчас базируются во Франции или [остальной] Европе, и сразу же лишит налогоплательщиков, американский средний класс, значительной части их покупательной способности, поскольку они тоже покупают импортные товары из Европы", - сказал он.

Глава французской дипломатии добавил, что "если администрация [избранного президента США Дональда] Трампа будет упорствовать" в осуществлении этого ошибочного курса, то Европа будет защищать свои интересы в промышленной и сельскохозяйственной сферах. По его словам, в 2016 году Европа оказалась не готова к президентству Трампа, однако теперь страны ЕС "предусмотрели ответные меры". В качестве примера он привел решение ЕС ввести таможенные пошлины на автомобили из КНР, которые, по мнению европейцев, производятся в неконкурентных условиях и с большими государственными субсидиями.

"Европа начнет переговоры с новой администрацией, указав на то, что каждый может что-то потерять от торговой войны, а также сообщив ей, что в случае введения таможенных пошлин, очевидно, последуют ответные меры", - сказал Барро.

В своих выступлениях на предвыборных митингах Трамп обещал не только сократить дефицит торгового баланса США путем введения пошлин на ввоз товаров из ЕС, но и вынудить предпринимателей перенести свои заводы в Соединенные Штаты. Как отмечала газета Politico, в Брюсселе полагают, что выполнение республиканцем своих обещаний, особенно в отношении автомобильной промышленности Германии, может стать катастрофой для большинства крупнейших экономик Евросоюза.