Китай готовит ответ на повышение импортных тарифом Трампом

Китай может провести стимулирующую монетарную и фискальную политику, а также девальвировать юань в ответ на повышение импортных тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом.

Такую оценку привело агентство Bloomberg.

"[ВВП] Китая будет расти медленнее из-за второго срока Трампа, хотя такие потери могут быть частично компенсированы бюджетным и монетарным стимулированием", - передает Bloomberg слова главного экономиста по Китаю рейтингового агентства Scope Ratings Денниса Шэна.

При этом китайские власти могут провести девальвацию национальной валюты для компенсации ущерба от повышенных тарифов, отмечает агентство. Курс офшорного юаня (котировка CNH) может ослабнуть до уровня 7,5-7,7 единицы за доллар США при повышении тарифов вплоть до 60%, считает Bloomberg.

Также Китай может принять ответные тарифные меры из-за протекционистской политики Трампа. Наиболее вероятно, что китайские власти могут повысить импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, поясняет агентство.

Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд.