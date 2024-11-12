В Госдуме назвали виновного в «коллапсе с яйцами»

Из-за этого в стране возник «коллапс с яйцами».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский.

«У нас, если взять южные регионы, люди по весне брали около 100-200 яиц в инкубаторах и выращивали курицу. К осени 100-200 голов птиц было, часть оставалось на яйцо, часть продавали. Потом Минсельхоз сказал, что птицу забивать нельзя, надо везти на профессиональную бойню. Но ни один нормальный производитель не пустит на свою бойню чужую курицу, чтобы она не заразила кур. Закон приняли, но никто не подумал, как обеспечить его реализацию. Если взять крупные регионы, а там реально много производили мясо птицы и яйца, те перестали этим заниматься. Инкубаторы, которые там работали десятилетия, закрылись. Это говорит о том, что, когда чиновники принимают решения, надо думать, как они воплотятся в жизнь. Если бы кого-то наказали из чиновников шёлкового звена за коллапс с яйцом, то хорошо. Это говорит о том, что Минсельхоз не умеет планировать производство продовольствия и не знает реальной ситуации в сельском хозяйстве или не хочет её показывать. Никаких выводов не было сделано, поэтому мы попадаем в эти ловушки».

Ранее в Лисовский указал на перенасыщенность в сфере переработки зерна. Турция и Ближний Восток «захватили» рынок, российских производителей там «никто не ждёт», отметил депутат.