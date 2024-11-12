Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка начнет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова.

По ее словам, таким оптимистичным прогнозом глава Центробанка закончила свое выступление перед депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

11 ноября экс-глава Центробанка (ЦБ) Сергей Дубинин прогнозировал, что регулятор с большой долей вероятности оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 20 декабря. По его словам, если Банк России решит повысить ставку, шаг может составить 100 или 200 базисных пунктов (то есть до 22% или 23%. — «Газета.Ru»).

Набиуллина заявила, что нужно сильнее менять ключевую ставку

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на встрече фракции «Единая Россия» с руководством Банка России в Госдуме заявлял, что регулятор допускает новое повышение ключевой ставки в декабре этого года, однако решение еще не принято. Поводом для этого он назвал устойчиво высокий рост цен, который фиксируется последние два месяца.