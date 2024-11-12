Россия и Индия почти полностью отказались от доллара в торговле

Россия и Индия проводят уже около 90% расчетов в национальных и альтернативных валютах, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Его слова приводит РИА Новости.

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле – она уже приблизилась к 90%», — сказал Мантуров.

Он также указал на необходимость дальнейшего развития корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками.

На последнем саммите БРИКС, который проходил в конце октября в Казани, президент РФ Владимир Путин заявил о важности расчетов в нацвалютах. По его словам, это поспособствует росту финансовой независимости стран объединения, а также поможет максимально снизить геополитические риски.

Индия является одной из стран – участниц БРИКС. В объединение также входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.