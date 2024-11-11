В Европарламенте захотели закрыть танкерам РФ вход в Ла-Манш

Европарламент (ЕП) готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров, перевозящих российскую нефть, которая включает предложение о запрете этим судам входить в Ла-Манш, говорится в полученном ТАСС проекте документа.

"Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете эти танкерам входа в Ла-Манш", - говорится в документе.

Европарламент также намерен призвать другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

Великобритания ввела санкции против российских танкеров теневого флота

В документе отмечается, что попытки ЕС и партнеров ввести разного рода потолки и ограничения на перевозку российской нефти провалились. Резолюция будет вынесена на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге в конце ноября, резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже институтами Евросоюза.