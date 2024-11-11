Эксперты ожидают повышения цен на какао-бобы в Гане

Специалисты ожидают повышения цен на какао-бобы в Гане в начинающемся сезоне 2024-2025 годов после их снижения в сезоне 2023-2024 годов. Об этом сообщает Agence Ecofin со ссылкой на ганское национальное Управление закупок какао-бобов.

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В Гане цена за тонну какао-бобов достигла 49 600 седи ($3 006) по сравнению с тарифом годом ранее в 48 000 седи ($2 909).

"Эта мера призвана укрепить уверенность производителей, повысить стабильность доходов и укрепить партнерство управления с производителями", - цитирует агентство ганское ведомство.

Власти Ганы надеются, что повышение закупочных цен приведет к увеличению производства какао-бобов до 650 тыс. тонн по итогам наступившего сезона по сравнению с 425 тыс. тонн в прошлом сезоне.

В сентябре этого года Международная организация по какао опубликовала прогноз, согласно которому дефицит мирового сбора какао-бобов в минувшем сезоне достигнет 462 тыс. тонн. Поставки какао-бобов на мировой рынок снизятся на 14,2% - до 4,3 млн тонн. На Гану приходится 14% мирового сбора этого продукта.