Минпромторг прокомментировал ситуацию на рынке сливочного масла в РФ

Ситуации с отсутствием сливочного масла на полках в российских магазинах нет, рынок стабилен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

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Ранее Минсельхоз сообщал, что ведомство принимает меры с целью увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

«На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижением спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — прокомментировали это в Минпромторге.

В ведомстве указали, что в октябре 2024 года фиксировали рост цен на сливочное масло, однако на ситуацию оперативно отреагировали. Кроме того в Минпромторге отметили, что в ноябре торговые сети получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен в среднем на 10%.