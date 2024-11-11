Стоимость биткоина достигла рекордной отметки

Стоимость биткоина вечером 11 ноября выросла почти на 5%, впервые в истории превысив 83 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов биржи Binance.

К 18:24 по московскому времени биткоин дорожал на 4,75% до 83 375 долларов. Максимальный показатель за сутки составил 83 499 долларов.

При этом, согласно данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки выросла на 4,85% до 83 512 долларов.

Напомним, что биткоин показывает рост седьмой день подряд. За это время криптовалюта подорожала на 23%.