Приход Трампа к власти пошатнул стоимость золота

В ходе торгов 11 ноября стоимость тройской унции золота опустилась ниже отметки в 2650 долларов впервые с 10 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

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К 16:34 по московскому времени котировки драгоценного металла опустились до уровня в 2648,5 доллара за тройскую унцию. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии на тот момент составило 1,72 процента. Ближе к 17:25 динамика падения стоимости золота ускорилась. К тому времени тройская унция подешевела на 2,09 процента, до 2638,5 доллара.

Биржевая стоимость золота перешла к снижению после затяжного роста в последние несколько месяцев. В конце октября котировки драгметалла впервые в истории пробили психологическую отметку в 2800 долларов за тройскую унцию на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокого спроса со стороны мировых центробанков.

Нынешнее же снижение котировок драгоценного металла аналитики связывают в том числе с приходом к власти в США Дональда Трампа. Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов объяснил это тем, что для нефти, золота, алюминия и остального сырья укрепление доллара является негативным фактором. Подобное обстоятельство обусловлено тем, что рост курса американской валюты снижает доступность сырья на мировом рынке. По этой причине, резюмировал эксперт, в обозримой перспективе консервативные активы, такие как облигации и золото, с большой долей вероятности, продолжат дешеветь.