ЦБ заявил о сохранении высоких темпов роста цен в России

В настоящее время в России не наблюдается значительных изменений в динамике роста потребительских цен, инфляция в годовом выражении продолжает оставаться на высоком уровне. О кризисной ситуации заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

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Он добавил, что за последние несколько месяцев в стране не возникло предпосылок для устойчивого замедления инфляции.

«Пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен», — посетовал Заботкин.

Об отсутствии весомых изменений в инфляционной динамике свидетельствуют статистические данные за последние два месяца, добавил зампред регулятора.

«Значительного изменения инфляционной динамики пока усмотреть сложно», — заключил он.

Усиление инфляционного давления на российскую экономику стало одной из главных причин резкого повышения ключевой ставки, заявила ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина. По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял планку до рекордного уровня в 21 процент годовых.

Ситуация на российском рынке труда остается напряженной. Острая нехватка квалифицированных кадров вкупе с недостатком свободных производственных мощностей не способствуют сокращению дисбаланса спроса и предложения. В подобных условиях, заявила Набиуллина, единственным выходом из кризисной ситуации для руководителей компаний является стимулирование повышения производительности труда действующих работников. Говорить же о переходе к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) в сложившихся обстоятельствах, подчеркнула глава ЦБ, пока преждевременно.