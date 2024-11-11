На международном форуме «СО.ЗНАНИЕ» обсудят концепцию устойчивого развития экономики

11 и 12 декабря в Нижнем Новгороде состоится международный форум «СО.ЗНАНИЕ». Ключевыми темами форума станут народосбережение и экономический суверенитет страны в контексте устойчивого развития экономики. В рамках деловой программы пройдет 30 сессий, которые будут посвящены обсуждению баланса между нуждами человека, технологическими ограничениями, экологическими факторами и макроэкономической обстановкой.

Все сессии деловой программы будут разделены на несколько тематических треков, которые посвящены общей идее «Будущее в людях». Главным направлением сессий станет вопрос обеспечения устойчивого общественного и экономического суверенитета страны, который включает такие аспекты, как ценности, культурный код, история, язык, религия, кадры, технологии, управление ресурсами. Подробнее будут рассмотрены базовые потребности человека в здоровой экологии, комфортной городской среде, а также ответственность бизнеса и межстрановое взаимодействие в контексте устойчивого развития.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что тематика форума охватывает ключевые сферы жизни и важнейшие направления развития.

«Время показывает правильность нашего решения не отказываться от ценностей устойчивого развития, которые позволяют в комплексе рассмотреть потребности человека, спрогнозировать будущее, определить наиболее важные точки приложения общих усилий. Перед всеми нами стоят очень серьезные вызовы, ответы на которые можно искать только сообща. Нижегородская область продолжает реализацию целого ряда проектов, связанных с темой устойчивого развития. Будем рады поделиться опытом и обсудить задачи в целом для выработки новых решений», - отметил Глеб Никитин.

Деловая программа форума включает 6 тематических треков, каждый из которых посвящен отдельному аспекту интеграции принципов устойчивого развития в экономику и общество.

Со.Существование/ Окружающая среда . Затронет вопросы интеграции экологических и технологических подходов для создания устойчивых условий развития городов, зеленого и промышленного туризма в контексте адаптации к изменению климата, бережного отношения к окружающей среде.

. Затронет вопросы интеграции экологических и технологических подходов для создания устойчивых условий развития городов, зеленого и промышленного туризма в контексте адаптации к изменению климата, бережного отношения к окружающей среде. Со.Общество/ Социальные взаимодействия . Основные темы этого трека – влияние экосистемного мышления на социальные структуры и общественные связи, инклюзивность, встраивание экологичных традиций и сознательного образа жизни в систему семейных ценностей.

. Основные темы этого трека – влияние экосистемного мышления на социальные структуры и общественные связи, инклюзивность, встраивание экологичных традиций и сознательного образа жизни в систему семейных ценностей. Со.Причастность/ Экосистемное мышление . Трек посвящен стратегиям обеспечения демографической устойчивости, просветительской деятельности, направленной на формирование нового осознанного и ответственного образа жизни среди населения.

. Трек посвящен стратегиям обеспечения демографической устойчивости, просветительской деятельности, направленной на формирование нового осознанного и ответственного образа жизни среди населения. Со.Действие/ Разумный бизнес и промышленность. Рассматривает современные принципы устойчивого развития в промышленности, экономику замкнутого цикла и зеленое финансирование, а также корпоративную социальную ответственность.

и промышленность. Рассматривает современные принципы устойчивого развития в промышленности, экономику замкнутого цикла и зеленое финансирование, а также корпоративную социальную ответственность. Со.Творение/ Новые технологии . Трек о технологических решениях в разных сферах жизни человека, способствующих сознательному развитию, применению искусственного интеллекта для решения экологических проблем.

. Трек о технологических решениях в разных сферах жизни человека, способствующих сознательному развитию, применению искусственного интеллекта для решения экологических проблем. Со.Вершенствование/ Человеческий капитал. Рассмотрит методики клиентоцентричности и бережливости, а также ключевые факторы работы с персоналом, разработку новой модели управления.

«Ежегодно форум способствует обмену лучшими практиками, становится местом для обсуждения новых технологических решений и стратегий в контексте сознательного развития. Именно такая синергия взглядов способна порождать устойчивое будущее», – отметила Ольга Пивень, директор форума «СО.ЗНАНИЕ».

Организаторы форума – компания «ОМГ» и Корпоративный университет Правительства Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области. Генеральным партнером выступает Сбер. Банк реализует собственную Климатическую стратегию 2026, направленную на сокращение углеродного следа, внедряет современные технологии с использованием ИИ в бизнес-процессы и ведет работу по противодействию нарушениям в области кибербезопасности. Партнер форума – «Россети Центр и Приволжье». Партнер панельной дискуссии – ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).