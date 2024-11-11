Путин указал на дефицит яблок в России

Президент России Владимир Путин 11 ноября провел встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Во время беседы глава государства отметил, что в стране сохраняется дефицит яблок.

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Меняйло сообщил президенту о социально-экономическом развитии региона. В частности, обсуждались строительство второй очереди терминала внутренних авиалиний в международном аэропорту Владикавказа, реконструкция систем водоснабжения, установка канатных дорог на курорте «Мамисон» и строительство объездной дороги вокруг Владикавказа.

— Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В зону СВО отправлено более 1,5 тысячи тонн грузов, — говорится в публикации пресс-службы Кремля.

Кроме того, Меняйло упомянул, что в республике расположен «самый крупный яблоневый сад на Юге России» площадью 1500 гектаров. На это Путин ответил, что дефицит все равно существует и есть возможности для дальнейшего развития.

Россия за первые восемь месяцев текущего года снизила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — это минимум за последние 12 лет. В среднем страна закупала 958 тысяч тонн продукта, на это число приходилось примерно от пятой части до четверти всего бананового экспорта Эквадора. «Вечерняя Москва» узнала у директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, подорожают ли бананы для россиян и как страна будет закрывать дефицит.