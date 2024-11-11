Зарплаты в Москве могут вырасти

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова заявила, что по итогам 2024 года зарплаты в столице могут вырасти на 16 процентов, а в 2025-м - еще на 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Викторова 11 ноября выступила на комиссии Мосгордумы, рассматривающей бюджет на 2026-2027 годы. Она уточнила, что в городе продолжится рост номинальных зарплат - сумм, которые указывается в трудовом договоре или в платежной ведомости работника, то есть фактических сумм, получаемых сотрудником за свою работу до вычета налогов.

Исследование, ранее проведенное РИА Новости, показало, что Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют по уровню доходов населения среди регионов РФ, а последние места в рейтинге занимают Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Абсолютные средние доходы населения Ямало-Ненецкого автономного округа составляют 156,2 тысячи рублей.

Лидерами в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.