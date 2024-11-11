Путин обратил внимание на дефицит яблок

Дефицит яблок в России сохраняется. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с российским лидером глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло рассказал ему, что в регионе находится самый большой яблоневый сад на Юге страны, площадь которого 1500 гектаров.

«И всё равно дефицит, есть куда развиваться», - ответил ему Путин.

Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что поставки яблок из Китая в Россию за год выросли в 2,9 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».