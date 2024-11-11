Как будет развиваться рынок криптовалют с возвращением Трампа

Впервые котировки биткоина превысили 80 тысяч долларов. Аналитики связывают рост электронных денег с победой Дональда Трампа на выборах в США. Как же будет развиваться рынок криптовалют с возвращением Трампа? Об этом MIR24.TV рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский.

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Первая реакция на завершение выборов президента США не заставила себя долго ждать. Основная монета рынка криптовалют – биткоин – устремилась вверх и достигла значения 81000 долларов, побив собственный рекорд по стоимости за все время существования, как пояснил аналитик.

«Вслед за биткоином начали резко дорожать и многие другие криптомонеты, среди которых как фундаментальные альткоины, так и «мусорные» – в частности мемкоины. В целом рынок выглядит достаточно «зеленым», то есть наблюдается всеобщий рост. При этом многие аналитики ожидают скорый отскок криптовалюты и неизбежное падение биткоина к отметке 50-60 тысяч долларов, а некоторые даже прогнозируют 30-40 тысяч долларов за биткоин. Однако стоит отметить, что рынок часто идет «против толпы». Поэтому до сих пор можно наблюдать рост и неизвестно, когда он закончится», – рассказал Андрей Стариковский.

Как считает эксперт, большую роль в криптомире играет Илон Маск. Во многом благодаря его постам в личных соцсетях некоторые криптомонеты совершают огромные скачки в цене.