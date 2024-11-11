Намибия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС

Намибия заинтересована в присоединении к БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на посла страны в Москве Клеменса Хандуукеме Кашуупулву.

«Да, мы заинтересованы в присоединении к БРИКС. Мы не можем позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для нас взаимодействие с прогрессивными государствами», – отметил он на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

По словам посла, в этом вопросе Намибия тесно связана с ЮАР. Кашуупулва также отметил, что процесс подготовки к членству в организации задержался из-за смерти президента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что список стран – партнеров БРИКС согласован. По словам российского лидера, сначала этим государствам будут направляться приглашения, по получении положительного ответа будет объявляться, кто находится в этом списке.