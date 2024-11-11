СМИ сообщили о первом снижении цен на сливочное масло

Группа «Эконива» уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле и представителя компании. Как заявил собеседник газеты в одной из сетей, пока это единственный производитель, снизивший цены.

По данным «Ведомостей», в «Экониве» решили снизить отпускные цены на десять процентов. В компании объяснили это решение стабилизацией спроса на молочные жиры.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что динамика розничных цен будет зависеть от изменения себестоимости и спроса на товар. В начале ноября в ассоциации «Руспродсоюз» сообщали, что цены на сливочное масло выросли до 1074,2 рубля за килограмм по сравнению с 1021,9 рубля в начале октября.

На сколько в России подорожало сливочное масло

«Известия» сообщали со ссылкой на данные Росстата, что сливочное масло в России подорожало почти на восемь процентов с июля и примерно на 18 процентов - с начала года. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой установить предельно допустимую розничную стоимость сливочного масла. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рост цен связывали с ростом себестоимости производства и увеличением издержек производителей.