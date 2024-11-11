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Мосбиржа собралась бороться с резкими падениями курса рубля

В случае резких скачков курса рубля, как при быстром росте, так и при падении, Мосбиржа намерена проводить на валютном рынке аукцион обновления цен. Об этом со ссылкой на информацию площадки пишет РИА Новости.

Мосбиржа собралась бороться с резкими падениями курса рубля
© globallookpress.com

Через десять секунд после того, как стоимость иностранной валюты достигнет границ установленного диапазона, аукцион обновления запустится автоматически. Он продлится в течение 10 минут и 30 секунд. Из них 10 минут уйдут на подачу заявок, а в последние 30 секунд определится цена аукциона.

Такой подход станет аналогом дискретного аукциона на фондовом рынке. Обе процедуры позволяют избежать остановки торгов при высокой волатильности. В Мосбирже назвали принципиальным отличием возможность видеть заявки в терминалах и приложениях, что позволяет иметь представление о настроениях на рынке.

На прошлой неделе Мосбиржа объявляла дискретный аукцион по акциям авиакомпании Utair после того, как с начала торгов их стоимость взлетела более чем на 20 процентов.

На фоне существенного падения объемов валютных торгов на площадке, о чем сообщают участники рынка, вероятность спекулятивных ростов курсов валют существенно выросла, что и заставляет площадку принимать меры.

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