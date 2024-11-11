В России могут сократить число госслужащих

В России с 1 июля 2025 года планируется сокращение штата государственных органов на 10%, сообщает «Коммерсант». Эта реформа оптимизации штата затронет территориальные подразделения, где работают около 400 тысяч человек.

Предполагается, что зарплата уволенных сотрудников пойдет на повышение довольствия тех, кто остался на службе. Цель инициативы — сделать госслужбу более эффективной и оплачиваемой. Кроме того, власти ожидают, что цифровизация позволит и дальше снижать количество сотрудников в сфере госорганов.

Аналогичная программа была проведена в 2019–2020 годах. Тогда центральные аппараты министерств и ведомств также лишились 10% персонала.

В августе глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости сокращения числа госслужащих при условии повышения зарплат другим. Он отметил, что для улучшения производительности государственные структуры должны выполнять свои функции с меньшим числом сотрудников.

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что сокращение числа госслужащих является неизбежным процессом в условиях цифровизации. Парламентарий подчеркнул, что многие функции частично может выполнять искусственный интеллект, машины или роботы.