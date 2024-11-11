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В России могут сократить число госслужащих

В России с 1 июля 2025 года планируется сокращение штата государственных органов на 10%, сообщает «Коммерсант». Эта реформа оптимизации штата затронет территориальные подразделения, где работают около 400 тысяч человек.

В России могут сократить число госслужащих
© ТАСС

Предполагается, что зарплата уволенных сотрудников пойдет на повышение довольствия тех, кто остался на службе. Цель инициативы — сделать госслужбу более эффективной и оплачиваемой. Кроме того, власти ожидают, что цифровизация позволит и дальше снижать количество сотрудников в сфере госорганов.

Аналогичная программа была проведена в 2019–2020 годах. Тогда центральные аппараты министерств и ведомств также лишились 10% персонала.

В августе глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости сокращения числа госслужащих при условии повышения зарплат другим. Он отметил, что для улучшения производительности государственные структуры должны выполнять свои функции с меньшим числом сотрудников.

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что сокращение числа госслужащих является неизбежным процессом в условиях цифровизации. Парламентарий подчеркнул, что многие функции частично может выполнять искусственный интеллект, машины или роботы.

Экономика
Дмитрий Гусев
Антон Силуанов
Минфин России
Коммерсант
Госдума
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