Импорт вина упал на треть

С января по октябрь 2024 года импортного вина было ввезено в Россию на 33% меньше (в литрах), чем за тот же период 2023 года. А экспорт нашего вина вырос на 20%. Об этом сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора на Российском винодельческом форуме.

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Так, в этом году было завезено в РФ 357,7 тыс. тонн, а в прошлом - 532,4 тыс. тонн. Топ-5 стран-импортеров не изменился - это Италия, Грузия, Испания, Португалия и Франция. На эту пятерку стран приходится 74% всего импорта вина, как и в прошлом году.

Но доля каждой из указанных стран серьезно изменилась: все недружественные страны снизили объемы поставок, а Грузия, наоборот, нарастила.

Такие результаты - в первую очередь следствие повышения пошлин на вино из недружественных стран. Так, объем импорта из этих стран в августе - октябре 2022 года составил 151,25 тыс. тонн, в августе - октябре прошлого года (когда пошлина была повышена с 12,5% до 20%) он снизился до 92,64 тыс. тонн, в августе - октябре этого года (когда пошлина была увеличена до 25%) - до 51,64 тыс. тонн.

А на вина из Грузии пошлины не распространяются. Сейчас четверть всего импорта приходится на грузинское вино.

Однако причина - не только повышение пошлин, считает Чмора. Также есть проблемы со взаиморасчетами и логистикой.

Представитель ФТС также отметил, что в споре, повышать ли пошлину для вин из недружественных стран до 200% (на этом настаивает Ассоциация виноградарей и виноделов), служба выступает за сбалансированное решение. Когда пошлина становится запретительной, поставки прекращаются. При этом зачастую начинают создаваться различные незаконные схемы ввоза подобной продукции. И с этим уже бороться сложнее, пояснил позицию Чмора.

В то же время экспорт российского вина за 10 месяцев 2024 года вырос с 1,4 тыс. тонн до 1,68 тыс. тонн. Почти половина поставок приходится на Китай (48%). Также в топ-5 покупателей нашего вина входят Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%), Израиль (3%). При этом Абхазия снизила закупки российского вина (в прошлом году она занимала второе место с 40%). А Латвия раньше вовсе не покупала наше вино, отметил Чмора.

Между тем сейчас далеко не вся винодельческая продукция на российском рынке качественная. Так, около 60-70% коньячной продукции является фальсификатом, который изготовлен с полным или частичным нарушением технологии производства, сообщил начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров.

По его словам, в последнее время наблюдается тенденция роста выявления фальсификаций в коньяках. Если убрать из цифры в 60-70% тех производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то доля фальсификата составит около 80,5%.

Основных видов фальсификации несколько. Это фальсификация использования сырья, отличного от сырья для производства коньяка; фальсификация по возрасту - завышение срока выдержки коньячных дистиллятов; фальсификация с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов (спирты невиноградного происхождения, ароматизаторы, красители).

Чтобы решить эту проблему, в последние годы разрабатываются новые документы, вносятся изменения в старые, но этого недостаточно, признает Самосоров. Так, с 1 января 2023 года вступил в силу новый ГОСТ на коньяки и коньячные дистилляты. Он позволяет выявлять отдельные виды фальсификации коньячной продукции, но это только около 30% от всего фальсификата. В ГОСТе перечислены далеко не все вещества, которые могут содержаться в фальсифицированном коньяке.

Посмаковал и спел

В 2025 году в Анапе появится винобус, сообщил вице-мэр Анапы Виталий Воронов на Российском винодельческом форуме. Как он пояснил, это винная маршрутка, оснащенная караоке, которая будет курсировать между местными винодельнями.

Анапа - один из популярных курортов на Черноморском побережье, известный не только своими живописными видами, песчаными пляжами, но и местными винодельнями. Статус виноградопригодных земель закреплен в генеральном плане города.

Под них зарезервировано примерно 30 тысяч гектаров. Курорт занимает второе место в Краснодарском крае по площади виноградных насаждений. На виноградарстве специализируются 25 предприятий и более 30 крестьянских хозяйств.

Российский винодельческий форум - масштабное мероприятие, объединившее виноделов и виноградарей, представителей органов власти, торговых сетей и ресторанов, ученых, журналистов и блогеров.

Напомним, нынешним летом в Севастополе начал курсировать "Виноградный экспресс". Это единственный в стране тур по российским винодельням на поезде. Во время однодневного путешествия пассажирам показывают, где и как производится местное вино, а виноделы временно становятся экскурсоводами.

Подготовила Ирина Белова