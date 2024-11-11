На Украине призвали готовиться к сокращению помощи после победы Трампа

Украина должна готовиться к сокращению помощи со стороны США в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"С точки зрения реальной политики Трампа однозначно мы должны готовиться к тому, что как минимум объем финансовой помощи будет сокращен", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, значительная часть необходимых Киеву спецтехники и оружия будет поставляться не безвозмездно, а уже за счет "чековой книжки, о чем неоднократно говорил Трамп".

9 ноября сын избранного президента Дональд Трамп - младший опубликовал видео в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи киевским властям. На опубликованном в сторис ролике показываются кадры встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским с подписью "осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки". В конце ролика Зеленский показывается крупным планом, а картинка становится черно-белой.

Кинах заявил, что сын Трампа "перешел в том числе моральные границы". Однако при этом глава союза промышленников признал, что публикация в таком формате отображает не личную позицию сына избранного президента.

Еще 28 октября Зеленский признал, что есть риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы Трампа. При таком развитии ситуации, заявил он европейским журналистам, у Киева есть собственный внутренний план. Хотя за четыре дня до этого Зеленский сообщал, что пока только поручил Совбезу разработать "внутренний план усиления Украины", который касается, в частности, фронта, ВПК, экономики и финансов. После победы Трампа на выборах депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что любые инициативы Киева с расчетом на действия западных партнеров окончательно теряют шансы на реализацию, и призвал немедленно готовить собственный план.