Мадагаскар намерен стать лидером по производству риса

Мадагаскар планирует превратиться в крупнейшего производителя риса в Африке и стать одним из лидеров рынка продовольствия. Об этом заявила Расата Рафарававитафика, глава МИД островного государства, сообщает РИА Новости.

Во время конференции «Россия-Африка» дипломат рассказала, что Мадагаскар является третьим производителем риса в Африке после Нигерии и Египта. Власти республики поставили цель занять первое место по производству риса на континенте и вернуть Мадагаскару звание житницы Индийского океана.

«Мы убеждены, что с учётом этого нового направления нашей общей государственной политики Мадагаскар определённо станет одним из лидеров в области производства продуктов питания», — заявила глава МИД африканской страны.

Расата Рафарававитафика добавила, что на острове внедряют и интегрируют новые методы ведения сельского хозяйства, включая устойчивые семена, использование удобрений для жителей сёл и фермеров.

Министерская конференция «Россия-Африка» проходит в эти выходные на федеральной территории Сириус близ Адлера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители России готовы прибыть на вторую конференцию в Африке в 2025 году.