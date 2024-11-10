Уганда хочет открыть в России торговый хаб по продаже кофе

Уганда намерена создать в России торговый хаб для реализации своего кофе и нарастить его поставки на российский рынок. Об этом сообщил РИА Новости государственный министр торговли, промышленности и кооперативов Уганды Мбасу Уилсон Мбади.

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Отвечая на вопрос о возможности открытия торгового хаба в России для реализации угандийской сельскохозяйственной продукции, Мбади подчеркнул важность поиска новых рынков для угандийского кофе.

«Нам нужно искать рынки сбыта. Когда вы слышите о хабе здесь, это означает, что мы ищем альтернативные рынки, особенно для нашего кофе. Хаб, о котором вы, должно быть, слышали здесь, подразумевает торговлю кофе», — пояснил министр.

По его словам, создание хаба направлено на изучение интереса к угандийской продукции на российском рынке. Мбади добавил, что как только инициатива будет воспринята положительно, объем товарного предложения увеличится.

В конце прошлого года 2023 года посол Уганды в России Мозес Кизиге упоминал, что угандийский кофе занимает 5% российского рынка.

Накануне стало известно, что Уганда намерена увеличить экспорт какао в Россию.