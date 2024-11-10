Российские торговые площадки продлевают время ноябрьских распродаж

Глобальная ноябрьская распродажа 11.11 в России набирает обороты. Официально она стартует в понедельник, 11 ноября.

Россияне предпочитают покупать по сниженной цене технику, одежду, гаджеты, обувь. Согласно исследованию платформы «Авито», в среднем россияне готовы потратить во время нынешнего шопинга 22 тысячи рублей.

Наплыв покупателей ожидается большой, говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов:

«Посетители очень хорошо реагируют на скидки в торговых центрах, в офлайн-ретейле. Люди не становятся богаче, одежда — это не самое необходимое, на одежде люди начинают экономить. Потребительские привычки меняются очень медленно, то есть если я ходил в Calvin Klein, значит, я и буду продолжать ходить в Calvin Klein до последнего. Конечно же, люди начинают обращать внимание на возможность купить бренды, к которым они привыкли, со скидкой, приходят конкретно за какой-нибудь вещью. Мы переходим к модели осознанного потребления, люди больше экономят, больше планируют, с большим вниманием относятся к планированию своих поездок в торговые центры, в офлайн-магазины. Офлайн-ретейл жив, люди продолжают ходить в офлайн-магазины с большим удовольствием, мерить одежду. Доля офлайн-ретейла не снижается. Видя тренд, что люди думают о скидках, магазины планируют более длинные акции, чем обычно. Многие ретейлеры уже сейчас заявляют о том, что у них начинается «черная пятница», и скидки под «черную пятницу». Это неплохо, если раньше весь трафик в торговые центры концентрировался на последние выходные ноября, то сейчас стабильно мы ожидаем весь ноябрь хорошую посещаемость и хорошие продажи у магазинов. 11.11, так же как и «черная пятница», — это Всемирный день шопинга, сейчас мы видим, что все больше и больше магазинов организуют 11.11. В целом ретейлеры ждут сейчас от ноября очень хороших продаж. Это прежде всего связано с погодой — наконец-то отрицательные температуры, это значит, что люди будут покупать пуховики, верхнюю одежду, которая стабильно считается самой маржинальной у ретейлеров. Из-за теплой осени, из-за теплого сентября и октября сложился отложенный спрос у посетителей торговых центров, и сейчас наконец-то он вернется».

Распродажа 11.11 — это репетиция перед другой крупной маркетинговой акцией — «черной пятницей». Она официально начнется в России 29 ноября, в пятницу, и завершится в воскресенье, 1 декабря. Но многие торговые площадки начнут распродажи по традиции раньше.

В конце октября увеличилось количество атак ботов на сайты малого бизнеса, на небольшие интернет-магазины в связи со стартом распродаж, сообщила платформа облачной киберзащиты ГК «Солар» («дочка» «Ростелекома»). Боты создают ложные заявки на бронь товара, закидывают горячие линии интернет-магазинов спам-звонками и массово заполняют формы обратной связи на сайтах, имитируя высокий спрос. В малых компаниях это останавливает рабочие процессы и лишает малый бизнес прибыли. В прошлом октябре рост веб-атак на представителей российского онлайн-ретейла перед началом распродаж 11.11 составил 50% год к году.