Что будет с долларом в ноябре? Прогноз экспертов

С 1 октября по 1 ноября официальный курс доллара США к рублю, который публикует Банк России, вырос на 4,1%, до 97 рублей за доллар, следует из данных регулятора.

С начала года американская валюта укрепилась к российской уже на 7,3%, или почти на 7 рублей. Что влияет на курс доллара к рублю и каким он будет в ноябре — разбираемся с аналитиками.

Какие факторы влияли на доллар в октябре

Укрепление доллара по отношению к рублю отчасти можно объяснить общим укреплением индекса доллара в октябре на 3,1%, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Евро по отношению к доллару США в прошлом месяце ослаб на 2,2%, британский фунт — на 3,5%, а японская иена — на 5,8%, продолжает он.

«Общее укрепление курса доллара в октябре произошло из-за переоценки инвесторами перспектив изменения денежно-кредитной политики США со стороны Федеральной резервной системы в пользу более жесткого сценария по снижению ставки», — поясняет Потавин.

При этом слабый курс рубля к доллару вызван снижением предложения иностранной валюты при росте спроса на нее, говорит аналитик.

Экспортная выручка российских компаний сократилась на фоне снижения нефтяных котировок в начале осени, а также санкционных ограничений на перевод валюты в страну, поясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Кроме того, динамика импорта постепенно восстанавливается после того, как она замедлилась из-за резкого ухудшения ситуации с расчетами на внешних рынках, добавляет он.

Еще одним фактором ослабления российской валюты стала проблема с юаневой ликвидностью на внутреннем рынке из-за санкций, закрытия китайских рынков в начале октября из-за праздников и сокращения лимитов ЦБ по предоставлению ликвидности в юанях в рамках валютных свопов, объясняет Кравченко.

Приближение курса доллара к отметке в 100 рублей за доллар уже не вызывает негатива у властей России, потому что при прочих равных это позволяет наполнить бюджет и сократить его дефицит, отмечает Потавин.

Что будет влиять на доллар в ноябре

В ноябре на ослабление курса рубля будет работать нестабильность нефтяных котировок, что существенно сказывается на прибыли нефтегазового сектора, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. На начало ноября цена на нефть Brent находилась в диапазоне 74–75,9 доллара за баррель.

Помимо этого, нормы обязательной продажи валютной выручки были ослаблены, объемы импорта продолжают восстанавливаться, а инфраструктурные ограничения на взаиморасчеты с иностранными компаниями сохраняются, добавляет он.

Также в ноябре-декабре традиционно повышается потребительская активность, в том числе растет спрос на импорт, и это давит на рубль, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Компенсирующей мерой, которая предотвратит еще большее обесценение рубля, станет растущая ключевая ставка ЦБ, утверждает Потавин. 25 октября Банк России поднял ставку на 2 п. п., до 21%, а повышение «ключа» в декабре до 22–23% — наиболее вероятный сценарий, добавляет он.

Другой важный фактор, который в ноябре может повлиять на динамику курса рубля — это рост объемов нетто-продаж валюты со стороны Центробанка, считает Потавин. Это увеличит предложение валюты на рынке, тем самым снизит ее нехватку и может немного укрепить курс рубля, уточняет аналитик.

Доллар в ноябре: прогноз аналитиков

В ноябре пара доллар/рубль продолжит движение в диапазоне 95–100 рублей, ожидает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Он отмечает, что в первой половине месяца национальная валюта может находиться под давлением как за счет низкого предложения иностранной валюты на рынке, так и за счет слабости рынка энергоносителей. Это может привести к тестированию верхней границы упомянутого диапазона.

Однако ближе к концу месяца рубль получит поддержку со стороны экспортеров, и это позволит ему отыграть часть потерь, в результате чего доллар удержит позиции в обозначенном диапазоне, поясняет Зварич.

Россияне понесли доллары и евро в обменники

Рясков из УК ПСБ ожидает, что курс доллара в ноябре будет находиться выше 95 рублей с учетом макроэкономической конъюнктуры. Эксперт не исключает, что к концу года валюта может преодолеть отметку в 100 рублей за доллар.

По мнению Потавина, в ноябре пара доллар/рубль будет, вероятно, находиться в диапазоне 95–98 рублей, а в перспективе до конца года — в районе 100 рублей.

Кравченко не исключает новых минимумов курса рубля к доллару, но такие движения будут краткосрочными. Аналитик ожидает некоторого укрепления рубля относительно текущих уровней с последующей стабилизацией. Прогноз Кравченко на конец ноября — 95–97 рублей за доллар.

Буйволов ожидает более слабый курс рубля — 98–99 рублей за доллар. При этом под конец ноября российскую валюту может поддержать налоговый период, что приведет к коррекции доллара к уровню в 95 рублей за доллар, считает он.