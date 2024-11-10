Россия значительно нарастила поставки шоколада в США

Россия за девять месяцев текущего года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По информации агентства, за текущий период было экспортировано шоколада на $1,7 млн против $488,5 тыс. за аналогичный период прошлого года. Это почти столько же, сколько было поставлено в 2022 году.

В другие страны, как отмечается, Россия за девять месяцев 2024 года поставила 61 тыс. т продукта на $191 млн.

Ранее в московском сервисе доставки рассказали, что в текущем году у жителей столицы самым популярным продуктом стал молочный шоколад. Всего за минувшее лето москвичи приобрели более 90 т шоколада, это на 2 т больше, чем в 2023 году.

Также в России предложили провести эксперимент по маркировке сладостей.