Россиянам объяснили, какие доллары перестали принимать банки

Старые, ветхие доллары перестали принимать как российские, так и зарубежные банки. Это обусловлено их низкой ликвидностью, объяснил в беседе с «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

Эксперт напомнил, что между банками постоянно проходят банкнотные сделки, проводятся операции, связанные с движением наличной иностранной валюты.

В прошлые годы, до введения санкций, отечественные банки также активно были задействованы в работе этого механизма.

В последнее время российские кредитные организации утратили возможность отправлять наличную иностранную валюту за рубеж напрямую. В связи с этим, они стали тщательно проверять купюры, перестали принимать ветхие, испорченные.

«То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — подчеркнул Бадалов.

Кроме того, банки могут отказать в обмене долларов, выпущенных до 2009 года. Это обусловлено тем, что так называемые «белые» доллары проще подделать.

Финансист констатировал, что проблемные купюры можно попробовать поменять за границей. Ими также можно рассчитаться в магазинах duty-free.