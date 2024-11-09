Сколько золота осталось в недрах Уральских гор и кому оно дастанется

Что представляет из себя золото Урала, большинство россиян слабо себе представляет. Между тем эти природные богатства не только озолотили дальновидных региональных предпринимателей, но теперь становятся объектом интереса «акул бизнеса» покрупнее.

Уральские запасы

Все, наверное, слышали про золото Колымы. Кстати, по сей день его там добывают не только крупные предприятия, но и частные старатели.

При этом Урал оставался для большинства россиян как бы в тени.

С одной стороны, регион нынче не является главной золотой жилой России. Здесь добывают примерно 5% золота России. И все-таки Урал в группе лидеров, на третьем месте после Сибири и Дальнего Востока. Причем, так называемый золотой пояс Урала протянулся в меридиональном направлении на 2,5 тысячи километров при ширине 200-300 километров. Пояс пересекает фактически всю территорию России - от границы с Казахстаном до Ледовитого океана.

Золото добывают на Урале в Свердловской области, Челябинской, ХМАО, ЯНАО, а также в соседних регионах.

Разведанные перспективные запасы в Свердловской области, например, оценивают более, чем в 300 тонн. В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозные запасы рудного золота - 128 тонн, россыпного – до 20 тонн.

В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозные ресурсы золота - 95 тонн. В Приполярном и Полярном секторах Урала запасы золота еще больше - почти 500 тонн.

Тайна золотого самородка

Особняком стоит Челябинская область, где промышленная добыча ведется уже более 200 лет, с 1823 года. А Миасские золотые прииски в верховьях реки Миасс появились еще в конце XVIII века. Долину реки Миасс тогда неофициально называли Русской Калифорнией. Причем, краеведы выяснили, что многие месторождения золота на Урале в те времена разрабатывались на месте старинных, неизвестно кем ранее открытых и разработанных рудников.

Летопись Петропавловской церкви гласит:

«В Оренбургской губернии, в Троицкой уезде, между Златоустовским и Миасским заводами, простирается уединённая Ташкутарганская долина. В 1824 году Ташкутарганская долина разверзла свои золотоносные недра и поистине изумила мир своими самородками. На Урале как будто знали о намерении Императора Александра посетить свои золотоносные пустыни».

Император Александр Первый именно здесь 23 сентября 1824 года нашел золотой самородок весом 8 с лишним фунтов. По современным оценкам вес самородка составлял 3,3 килограмма.

Много слухов было по поводу самородка - сам ли царь на самом деле его нашел.Так или иначе за прошедшие столетия в разные годы на современной территории Челябинской области эксплуатировалось 318 золоторудных месторождений и более 400 золотых россыпей.

Кстати, с золотом связано немало трагических страниц отечественной истории. На окраине Челябинска есть печально ныне известная Золотая гора. В здешних бывших золотых шахтах в период сталинских репрессий захоронили тысячи расстрелянных людей. На этом месте теперь организован мемориальный комплекс.

Кому достанется золото Южного Урала?

Добыча золота в Челябинской области продолжается по сей день. В регионе все еще значительные запасы драгоценного металла. Крупнейшим месторождением одно время считали Светлинское в Пластовском районе. Его прогнозные запасы составляют 80 тонн.

Но помимо него есть еще месторождения Кочкарское, Березняковское, Южный и Западный Курасан.

Кочкарское (Пластовский район) открыли еще в конце XVIII века. На сегодня его запасы не столь велики - 10 тонн. Зато куда больше золота на Березняковском месторождении (Еткульский район), которое открыли только в 1990 году. Его прогнозные запасы крупнее Светлинского (105 тонн). И еще около 80 тонн золота обнаружили на месторождениях Южный и Западный Курасан (Верхнеуральский район).

Разработкой этих месторождений занимается в регионе группа компаний «Южуралзолото».

Кроме того, в Челябинской области есть Байрамгуловское месторождение россыпного золота (Аргаяшский район, запасы 1,6 тонны). В начале века сообщалось, что его разработкой займется старейшее золотодобывающее предприятие региона «Миассзолото».

Летом 2024 года объявили о продаже Мичуринского месторождения (Сосновский район, прогнозные запасы рудного золота - 23 тонны).

Разумеется, если в регионе есть много золота, то найдутся и люди, которые стали благодаря золоту миллиардерами.

Однако у владельца группы предприятий «Южуралзолото» Константина Струкова теперь настали трудные времена. Сначала в августе Ростехнадзор на 90 дней остановил работы из-за выявленных нарушений на четырех крупнейших месторождениях области.

Здесь выявлены как нарушения требований промышленной безопасности, так и грубейшие нарушения природоохранного законодательства.

А теперь, после неудачных переговоров с группой «Северсталь» о покупке активов ПАО «Южуралзолото», некоторые эксперты сулят Струкову крах бизнеса и поглощение группы компаний государственной корпорацией «Ростех».

Кстати сказать, на сегодня в структуре «Южуралзолота» есть не только месторождения в Челябинской области, но и месторождения россыпного золота в Красноярском крае, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство на месторождениях в разных регионах страны. Так что предприятие во всех отношениях привлекательное. В том числе, а может, и в первую очередь, для государства.

Вспоминается, что национализированный в этом году Челябинский электрометаллургический комбинат его владелец (по состоянию на начало года) тоже категорически отказывался продавать могущественной финансово-промышленной группе с большими связями. Известно, чем все закончилось. ЧЭМК через иск Генпрокуратуры и соответствующее решение суда обратили в собственность государства, им теперь управляет Росимущество. Далее речь идет о передаче ЧЭМК все тому же «Ростеху».

Впрочем, есть и другая версия. Злые языки говорят, что ЧЭМК выводил деньги от продажи стратегически важных ферросплавов на Запад, где они благополучно оседали. Так это или нет, сказать трудно, но в этом контексте история с национализацией выглядит несколько иначе.

Золото, если смотреть сквозь призму истории, более стратегический металл, чем ферросплавы. Оно ценилось всегда. Но во времена турбулентности его цена возрастает. Сейчас как раз такие времена. Поэтому и интерес повышается.

Только в 2024 году золото прибавило в цене более двадцати процентов и продолжит дорожать. По прогнозам, к концу года стоимость унции составит 2200 долларов, а на финише 2025-го повысится до 2750-2800. Некоторые зарубежные аналитики предсказывают повышение и вовсе до 3000 долларов.

Это значит, что золотые активы Урала, ценность его месторождений будут только возрастать. И наверняка эта тенденция будет наблюдаться не год и не два.