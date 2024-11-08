Названа доля поддельного коньяка на российском рынке

На данный момент около 60-70% коньячной продукции на российском рынке является фальсификатом, который изготовлен с полным или частичным нарушением технологии производства, сообщил начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров на Российском винодельческом форуме.

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По его словам, в последнее время наблюдается тенденция роста выявления фальсификаций в коньяках. А если убрать из цифры в 60-70% тех производителей, которые никогда не попадались на фальсификате, то доля фальсификата составит около 80,5%.

Основных видов фальсификации несколько. Это фальсификация использования сырья, отличного от сырья для производства коньяка; фальсификация по возрасту - завышение срока выдержки коньячных дистиллятов; фальсификация с использованием веществ, не присущих для коньячных дистиллятов (спирты не виноградного происхождения, ароматизаторы, красители).

В последние годы много делалось для того, чтобы эти вопросы решать с помощью технического регулирования, нормативной базы. Разрабатываются новые документы, вносятся изменения в старые, но проблема остается, признает Самосоров.

Так, с 1 января 2023 года вступил в силу новый ГОСТ на коньяки и коньячные дистилляты. Он определяет не только критерии качества коньячной продукции, но и критерии их идентификации. В целом ГОСТ позволяет выявлять отдельные виды фальсификации коньячной продукции, но это примерно только 30% фальсифицированных коньяков (по сравнению с методикой, которую использует ФТС).

При утверждении этого ГОСТа были учтены не все предложения таможни, поясняет Самосоров. В частности, в стандарте содержится в качестве легколетучих компонентов определение 15 компонентов. А таможня предлагала внести в этот ГОСТ 26 компонентов плюс расчетный показатель по экстрактивным компонентам, которые тоже пока отсутствуют в ГОСТе. К тому же у ФТС есть некоторые вопросы по количественным показателям отдельных компонентов и по интерпретации.