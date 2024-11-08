Новак обосновал решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти

Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает «Прайм».

Он указал, что главным принципом работы РФ в ОПЕК+ является мониторинг рынка, баланса спроса и предложения.

«Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас все-таки зимний период, и падение спроса относительно летнего периода — меньше автомобилей ездит, сезон отпусков заканчивается, поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложения несколько отодвинуть вправо», — добавил Новак.

По его словам, в ближайшее время ОПЕК+ продолжит внимательно следить за рынком и в начале декабре, исходя из ситуации, примет дальнейшее решение на министерской встрече.

Ранее секретариат ОПЕК объявил, что ОПЕК+ сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца декабря.