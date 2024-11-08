Золотые резервы РФ впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы России по итогам октября впервые превысили 200 миллиардов долларов, достигнув 207,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Отмечается, что в октябре доля золотых резервов в международных активах увеличилась до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года, когда их доля составляла 34%.
В общей сложности в октябре вложения РФ в золото выросли почти на 4% до 207,7 миллиарда долларов. Месяцем ранее золотые резервы находились на уровне 199,8 миллиарда долларов.