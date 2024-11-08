Золотые резервы России по итогам октября впервые превысили 200 миллиардов долларов, достигнув 207,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что в октябре доля золотых резервов в международных активах увеличилась до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года, когда их доля составляла 34%.

В общей сложности в октябре вложения РФ в золото выросли почти на 4% до 207,7 миллиарда долларов. Месяцем ранее золотые резервы находились на уровне 199,8 миллиарда долларов.