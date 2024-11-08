В ЕС придумали новый способ ударить по российскому экспорту

Страны Северной Европы и Балтии, а также Польша и Ирландия предложили поднять пошлины на российский импорт. Об этом со ссылкой на МИД Швеции сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе ведомства, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали в Еврокомиссию письмо с предложением увеличить тарифы на российские товары.

Такую меру объясняют необходимостью делать больше для поддержки Украины. Увеличение пошлин нанесет ущерб российскому экспорту в ЕС и сократит финансирование спецоперации, уверены чиновники.

В начале октября страны ЕС поддержали введение пошлин на производящиеся в Китае электромобили. За соответствующее решение проголосовали только 10 стран из 27 при 5 голосах против и 12 воздержавшихся. Новые тарифы добавят к уже действующей ставке 10 процентов, и в зависимости от конкретного производителя они вырастут от 17,8 до почти 45 процентов.

При этом ряд автоконцернов выступил против ужесточения тарифов. Так, Mercedes-Benz и BMW назвали пошлины на китайские машины противоречащими свободной торговле и честной конкуренции. По их мнению, это фатальный сигнал для отечественной промышленности — торговый конфликт нужно было решать путем переговоров. «Мы убеждены, что импортные пошлины снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе», — добавил представитель Mercedes.