Бензин АИ-95 вырос в цене

Цена бензина АИ-95 в пятницу повысилась на 0,88%, до 61 777 рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость данной марки падала в течение пяти торговых сессий подряд. В начале недели цена АИ-95 упала ниже 61 000 рублей за тонну, что произошло впервые с конца июня. В четверг стоимость вновь начала расти.

Стоимость АИ-92 в пятницу тоже подскочила по территориальному индексу Европейской части России. Цена поднялась на 0,49%, до 59 834 рублей за тонну. Кроме того, в цене выросло межсезонное и зимнее дизельное топливо. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,65%, до 58 595 рублей за тонну, зимнее- на 0,17%, до 72 233 рублей. В то же время тонна летнего дизтоплива упала в цене на 0,49%, до 60 077 рублей.

Ранее эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на бензин со следующего месяца. В частности, по словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, геополитическая напряженность создает дополнительные риски для топливного рынка. Кроме того, эксперт отметил, что давление на цены может оказывать общий рост инфляции в России. Собеседник предположил, что годовой рост цен на топливо может составить 8–9%.