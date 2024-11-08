Россия может досрочно снять запрет экспорта АИ-92

Правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, в ближайшее время Минэнерго внесет соответствующие предложения.

Об этом в кулуарах Русского экономического форума сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Да, мы получили предложения. Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, запрет экспорта бензина может быть снят, чтобы избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки.

"Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс (спроса и предложения). И в случае, если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание - мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркнул Новак.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич сообщил ТАСС, что отмена запрета на экспорт является хорошим сигналом для рынка, так как правительство России в текущих условиях и так вынуждено максимально хеджировать риски.

"Возможное снятие запрета свидетельствует об устойчивой работе НПЗ и превышении предложения выпускаемого бензина над спросом. Надеюсь, такой баланс будет сохраняться, и в 2025 году к ограничению экспорта правительству не придется прибегать", - сказал он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев отметил, что отмена запрета экспорта пусть и будет позитивна для рынка, но в дальнейшем для стабилизации рынка России нужно стимулировать переработку, чтобы избежать очередных запретов экспорта.

"Есть международные контракты, не межправительственные, коммерческие, поэтому такие запреты могут подрывать доверие к российским компаниям. Вместо запрета нужно стимулировать нефтепереработку, чтобы она была выгоднее, чем экспорт нефти. И тогда не будет возникать проблем на внутреннем рынке", - сказал он.

О запрете экспорта бензина

Ранее Новак говорил, что экспорт бензина может быть разрешен при наличии его избытка на внутреннем рынке, и главная задача - обеспечивать внутренний спрос. Между тем, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов отмечал, что считает возможным обсуждение отмены запрета на экспорт бензина из РФ в октябре, чтобы избежать затоваривания рынка.

С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.

О форуме

Русский экономический форум - площадка для формирования эффективной экономической стратегии в реалиях нового времени. РЭФ объединяет представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний, федеральной власти, а также регионов. Организаторами выступают правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению "Экономика и финансы", а также Всемирный русский народный собор. ТАСС - федеральный информационный партнер форума.