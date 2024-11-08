Спрос на сливочное масло из-за ажиотажа вокруг продукта активно увеличивается. Кроме того, ситуация приводит к росту цен, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня», передает агентство «Прайм».

Глава комитета указал на необходимость наращивать объемы производства сырого молока. По его словам, в настоящее время представители Минсельхоза обсуждают эти планы с регионами.

Как уточнил Двойных, такие механизмы есть, «и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал». Речь идет об увеличении поставок из дружественных стран, добавил он.

В России резко подорожал еще один ключевой продукт питания

Данные Росстата свидетельствуют о том, что с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что две страны в ближайшее время начнут поставлять в Россию сливочное масло в жестяных банках. Как отмечалось, речь идет об Иране и Индии. Так, импортированную продукцию скоро можно будет увидеть в отечественных магазинах. Россельхознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей указанных государств. Речь идет о Fajr Shahrood Dairy Product и Alpha Milk Foods Pvt. Ltd, писал канал.