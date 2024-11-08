Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Литвы

Россия опустилась на 11 место cреди стран, в которые Литва поставляет товары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные балтийской республики.

© Газета.Ru

В течение трех кварталов на российский рынок приходилось всего 3% общего объема литовского экспорта. В денежном выражении поставки по направлению рухнули на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до €885,5 млн. В результате РФ выпала из топ-10 экспортных партнеров Литвы. До 2022 года Россия занимала первое место в списке.

Главным рынком сбыта для Литвы по результатам января — сентября была Латвия с долей 11,6%. В тройку также вошли Польша (9,7%) и Германия (8,4%).

В топ-15 основных партнеров Литвы по импорту России нет.

Главным покупателем российских товаров в Европе по итогам августа была Словакия. Страна оказалась на первом месте впервые.