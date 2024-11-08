Мировые цены на продукты достигли максимума за 1,5 года

Мировые цены на продовольственные товары в октябре выросли до самого высокого уровня за последние 18 месяцев. Как указывается в Индексе цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на несколько продовольственных товаров, этому способствовали резкий рост котировок растительного масла, а также сохранение роста цен на зерновые.

Индекс цен на продовольствие в октябре составил в среднем 127,4 пункта, что на 2% больше, чем в сентябре, и на 5,5% больше по сравнению с его значением год назад. В сентябре был зафиксирован самый быстрый темп роста за последние 1,5 года. Тем не менее индекс остается на 20,5% ниже своего пикового показателя, которого он достиг в марте 2022 года.

"Последние данные Индекса цен на продовольствие ФАО указывают на более напряженную ситуацию на рынке продтоваров. Хотя и не достигая уровня предыдущих пиков, любой шок, будь то погодные условия, изменение торговой политики или другие факторы, может усугубить ситуацию. Это может иметь значительные последствия для уровня цен и доступности продовольствия, влияя на стоимость импорта продовольствия и продовольственную безопасность", - прокомментировала ТАСС экономист ФАО Моника Тотова.

Рост индекса цен на растительное масло и пшеницу

Индекс цен на растительное масло ФАО в октябре подскочил на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума в результате роста котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Такое повышение цен вызвано главным образом опасениями по поводу производства.

В октябре увеличился на 0,9% Индекс цен на зерновые ФАО. Таким образом тенденция роста цен на зерновые, которые в сентябре увеличились на 3%, сохраняется. Этому способствует рост экспортных цен на пшеницу и кукурузу. Кроме того, на мировые цены на пшеницу повлияли неблагоприятные погодные условия в основных странах-экспортерах Северного полушария, рост напряженности в Черноморском регионе.

Мировые цены на кукурузу также выросли, отчасти благодаря сильному внутреннему спросу и транспортным проблемам в Бразилии.

В октябре наблюдался и рост индекса цен на сахар и молочные продукты. В сентябре незначительно - на 0,3% - снизился индекс цен на мясо.