Нацбанк Украины предупредил о заметном снижении внешней помощи

Внешняя финансовая помощь Украине заметно снизится в ближайшие два года.

Об этом говорится в обзоре Нацбанка Украины (НБУ), опубликованном на сайте регулятора.

"Ожидается, что в текущем году Украина получит от международных партнеров $41,5 млрд, а в 2025-2026 гг. - около $38 млрд и $25 млрд соответственно", - говорится в обзоре.

В связи с этим, по прогнозу НБУ, золотовалютные резервы "будут постепенно снижаться до $41 млрд в 2025 году и $34,7 млрд в 2026 году".

Что касается потребительской инфляции, то она "достигнет 9,7% к концу 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%".