Путин: США получили 12 триллионов долларов «из воздуха»

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет США получили 12 триллионов долларов «из воздуха». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По словам Путина, за последние 10 лет США получили 12 триллионов долларов «просто так», исключительно из-за роли доллара как мировой валюты.

«Соединенные Штаты за последние 10 лет получили просто так, из воздуха, 12 триллионов долларов, просто так, за счет того, что эмитируют, раздают. Потом эти же деньги поступают, как правило, в их банки, в их финансовую систему, и там еще стригут купоны, получают от этого выигрыша. <…> Просто так, с неба сваливаются эти деньги, и это, конечно, тоже все должны учитывать, если эти деньги за счет эмиссии, получают доход просто так, сверху, вот источник финансирования, в том числе и экологической повестки», — заявил он.

Ранее Путин начал выступление в сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.