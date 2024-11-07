Курс доллара к рублю может вырасти после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

«Для рубля возвращение Трампа в Белый дом может стать плохой новостью. В условиях ограничений на движение капитала курс российской валюты преимущественно определяется динамикой торгового баланса РФ. А в нем главной переменной выступают цены на нефть», - сообщил бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.

Эксперт отметил, что «укрепление доллара против основных валют, скорее всего, будет давить на цены всех сырьевых товаров, включая нефть».

«Кроме того, внешняя политика Трампа - в случае ее успеха, который будет выражен в охлаждении горячих военных конфликтов - уберет геополитическую премию из цен на нефть. Все это - негативные факторы для нефти и, следовательно, для рубля».

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Ранее экономист Александр Присяжнюк сообщил, что на стоимость российского рубля большее значение продолжат оказывать текущая цена на нефть в долларовом эквиваленте и то, какой она будет в 2025-м году, чем результаты президентских выборов в США.

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