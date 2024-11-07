Путин отметил неэффективность западных санкций против РФ

Российский лидер Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что они оказались неэффективны.

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«Совсем недавно коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отключить Россию от мировой системы экономической и политической. Объем санкций, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю, нет нужды напоминать, что произошло в реальности», - отметил президент.

По его словам, собравшаяся на заседании «Валдай» аудитория говорит сама за себя - она показывает реалии, в которых существует Россия. Владимир Путин подчеркнул, что миру нужна Россия, и Вашингтон или Брюссель не смогут изменить этого факта.

Также в своей речи он ответил на призывы нанести поражение России. По его словам, такие заявления показывают «запредельный авантюризм» западных политиков.