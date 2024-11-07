Объем вложений россиян в ПДС превысил 100 млрд рублей

Сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) составила более 100 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина России в Telegram-канале.

© РИА Новости

Напомним, что программа долгосрочных сбережений является новым сберегательным инструментом для граждан. Ее запустили, чтобы позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства для получения дополнительного дохода в будущем или создания подушки безопасности на случай сложных жизненных ситуаций.

Сообщается, число участников программы достигло на 1 ноября 1,75 миллиона человек. Подчеркивается, что только за последнюю неделю было заключено почти 100 тысяч договоров. В программу россияне вложили уже около 103 миллиардов рублей. Из них около 50 миллиардов - собственные взносы и 53 миллиарда - переведенные в ПДС пенсионные накопления.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов задумалось о развитии семейных инструментов для долгосрочных сбережений. Замглавы министерства Иван Чебесков отметил, что их целью будет накопление на нужды семьи. При этом никаких деталей новой меры пока не приводят.