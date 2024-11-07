В России захотели поднять пошлину на «недружественные» вина

Пошлину на вина из недружественных стран нужно увеличить с нынешних 25% до 30-50%. Вместе с тем кабмин будет исходить из необходимой достаточности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума, передает РИА Новости.

По словам Патрушева, пошлины не должны стать запретительными. Напротив, как уточнил вице-премьер, они должны быть источником денег на развитие российского виноделия. Он согласился с тем, что пошлина должна быть увеличена до 30-50%.

В 2023 году в России были повышены ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

Изначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин увеличил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.