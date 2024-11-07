Минфин оценил дефицит бюджета России

По предварительной оценке Минфина, дефицит российского бюджета за январь-октябрь составил 220 миллиардов рублей.

В министерстве отметили, что это на 830 миллиардов рублей меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В общей сложности по итогам текущего года предполагается, что дефицит бюджета составит 1,7 процента ВВП.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составил 29,8 триллиона рублей (плюс 23,7 процента год к году). А объем доходов оценивается предварительно в 29,67 триллиона рублей (на 28,4 процента больше объема поступлений в тот же период прошлого года). Ненефтегазовые доходы составили 20,13 триллиона. Поступления от продажи нефтепродуктов оцениваются в 9,54 триллиона.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что доходы федерального бюджета России в 2025 году продолжат расти. По его словам, доходы в годовом выражении вырастут почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений в казну увеличится почти до 73 процентов.